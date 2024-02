Survivor Yağmur kimdir? Survivor All Star Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor All Star Yağmur Banda evli mi?

2024 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Yağmur Banda, Survivor seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Yağmur Banda başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Yağmur kimdir? Survivor All Star Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor All Star Yağmur Banda evli mi?

SURVİVOR YAĞMUR KİMDİR?

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de doğan Türk sporcu ve 2022 Survivor: All Star yarışmacısıdır. Genç yaşta başladığı spor kariyerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Taekwondo takımında yer alarak adını duyurmuştur. 2012 yılında 55 kiloda elde ettiği Taekwondo Türkiye şampiyonluğu, kariyerindeki en önemli başarılardan biridir.

Sadece Taekwondo ile sınırlı kalmayan spor tutkusu, Yağmur Banda'nın birçok farklı spor dalıyla ilgilenmesine neden olmuştur. Özellikle yüzmede de yetenekli olan Banda, çok yönlü bir sporcu olarak bilinmektedir. 2006 yılında Taekwondo'ya adım atan genç sporcu, bu sporla 11 yıldır aktif olarak ilgilenmektedir.