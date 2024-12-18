Survivor Tuğba kimdir? Tuğba Yeni kaç yaşında, nereli? Tuğba Yeni hayatı ve kariyeri!
Survivor yarışmasının iddialı isimlerinden Tuğba Yeni'nin kim olduğu merak konusu oldu. Tuğba Yeni'nin yaşamı, nereli olduğu ve kariyerine dair detaylar bu haberde yer alıyor.
Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Tuğba Yeni, son günlerde izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri haline geldi. "Tuğba Yeni'nin yaşamı ve kariyeri" soruları da hayranları tarafından sıkça gündeme geliyor. 2025 Survivor All Star kadrosunda yer alan Tuğba'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Survivor Tuğba kimdir? Tuğba Yeni kaç yaşında, nereli? Tuğba Yeni hayatı ve kariyeri!
TUĞBA YENİ KİMDİR?
Tuğba Yeni, Milli Atlet olarak biliniyor. Pentatlon Salon Türkiye Rekortmeni olan Tuğba Yeni yarışmacıları zorlayacak. Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Survivor All Star 2025 Gönüllüler kadrosunda yer almaktadır.
SURVIVOR ALL STAR KADROSU
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
SURVIVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgoz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı