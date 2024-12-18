Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Tuğba Yeni, son günlerde izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri haline geldi. "Tuğba Yeni'nin yaşamı ve kariyeri" soruları da hayranları tarafından sıkça gündeme geliyor. 2025 Survivor All Star kadrosunda yer alan Tuğba'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Survivor Tuğba kimdir? Tuğba Yeni kaç yaşında, nereli? Tuğba Yeni hayatı ve kariyeri!

TUĞBA YENİ KİMDİR?

Tuğba Yeni, Milli Atlet olarak biliniyor. Pentatlon Salon Türkiye Rekortmeni olan Tuğba Yeni yarışmacıları zorlayacak. Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Survivor All Star 2025 Gönüllüler kadrosunda yer almaktadır.

SURVIVOR ALL STAR KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgoz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı