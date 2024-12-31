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Survivor Sema kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne, daha önce şampiyon oldu mu?

Survivor Sema kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne, daha önce şampiyon oldu mu?
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Survivor 2025 yarışmacılarından biri olan Sema Aydemir, performansı ve özel hayatıyla dikkat çekiyor. Sema Aydemir'in yaşamı, nereli olduğu, evlilik durumu ve instagram hesabı gibi kişisel bilgileri merak ediliyor. İşte Sema Aydemir hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...

Survivor 2025 yarışmacılarından Sema Aydemir, performansı ve özel hayatı ile dikkat çekiyor. Sema Aydemir'in kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, evli olup olmadığı ve instagram hesabı merak ediliyor. İşte Survivor yarışmacısı Sema Aydemir hakkında tüm detaylar...

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 400 m engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusu. 2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m Millî takımında yer almıştır.

2012 Yaz Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir, Aydemir'in (Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3.34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif, Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır.

SURVİVOR SEMA AYDEMİR HANGİ YILLAR YARIŞTI?

21 Ocak 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2017 ve 2018 yılında yayımlanan Survivor 2018 yarışmasında ünlüler kadrosunda yer almıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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