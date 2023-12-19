Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Seda Aktuğlu kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda Aktuğlu kaç yaşında, evli mi?

Survivor Seda Aktuğlu kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda Aktuğlu kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Seda Aktuğlu de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Seda Aktuğlu kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda Aktuğlu kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR SEDA AKTUĞLU KİMDİR?

Seda Aktuğlu, 24 Nisan 1987 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan Seda Aktuğlu'nun bir ağabeyi vardır. Eğitimine Almanya'da başladı ve akabinde 2003 yılında Eskişehir'de liseye devam etti. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünü kazandı.