Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciası ülkemizi yasa boğdu. Bu trajik olayda 66 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın detaylı bir şekilde soruşturulduğunu ve herhangi bir ihmal bulunması durumunda sorumluların adalet önünde hesap vereceğini açıkladı. Tüm Türkiye bu acı olayın şokunu yaşarken, televizyon kanallarında bu akşam Bahar, Sen Ağlama İstanbul ve Bir Gece Masalı dizilerinin tekrar bölümlerinin ekrana gelmesi planlanıyor. Survivor neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU?

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciası ülkemizi yasa boğdu. Bu trajik olayda 66 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın detaylı bir şekilde soruşturulduğunu ve herhangi bir ihmal bulunması durumunda sorumluların adalet önünde hesap vereceğini açıkladı. Tüm Türkiye bu acı olayın şokunu yaşarken, televizyon kanallarında bu akşam Bahar, Sen Ağlama İstanbul ve Bir Gece Masalı dizilerinin tekrar bölümlerinin ekrana gelmesi planlanıyor.