Survivor Kübra kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Kübra Avcı nereli?

Survivor Kübra kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları gündeme gelirken Kübra Avcı gönüllüler takımında yarışacak. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan Kübra Avcı kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Survivor Kübra Avcı kimdir?

SURVİVOR KÜBRA KİMDİR?

Kübra Avcı, İstanbul doğumlu olup 20'li yaşlarında olduğu bilinmektedir. Sosyal medya hesaplarına bakıldığında, Kübra Avcı'nın sık sık spor videoları paylaştığı ve bu içeriklerle takipçileriyle etkileşimde bulunduğu görülmektedir.

SURVİVOR 2025 KADROSU AÇIKLANDI

Survivor All Star 2025

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor Gönüller 2025

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgoz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı