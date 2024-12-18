Survivor Kaan kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Kaan Kazgan ne iş yapıyor ve nereli?

Survivor Kaan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları gündeme gelirken Kaan Kazgan gönüllüler takımında yarışacak. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan Kaan Kazgan kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Survivor Kaan Kazgan kimdir?

SURVİVOR KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. Kick boks sporuna 9 yaşında ilgi duymaya başlayan Kazgan, bir süre ara verdikten sonra 11 yaşında spora geri dönmüştür. 1.70 cm boyunda ve 56.7 kg ağırlığında olan Kazgan, 2011 yılından itibaren spor kariyerine aktif olarak devam etmektedir.

Kazgan, profesyonel bir MMA dövüşçüsü olarak tanınmakta olup, 2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve 1 kez MMA Türkiye Şampiyonluğu unvanlarına sahiptir. Dövüş kariyerine profesyonel MMA maçlarıyla devam eden Kaan Kazgan, geçtiğimiz yıllarda vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile Tuzla'da gerçekleştirdiği "serbest stil sokak dövüşü" ile gündeme gelmiştir.

SURVİVOR 2025 KADROSU AÇIKLANDI

Survivor All Star 2025

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor Gönüller 2025

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgoz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı