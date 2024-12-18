Survivor Kaan kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Kaan Kazgan ne iş yapıyor ve nereli?
Survivor Kaan Kazgan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan Muay Thai Türkiye Şampiyonu ve MMA Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanan Kaan Kazgan gönüllüler takımında yarışacak. Survivor Kaan kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Survivor Kaan kimdir? Kaan Kazgan kaç yaşında, nereli?
Survivor Kaan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları gündeme gelirken Kaan Kazgan gönüllüler takımında yarışacak. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan Kaan Kazgan kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Survivor Kaan Kazgan kimdir?
SURVİVOR KAAN KAZGAN KİMDİR?
Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. Kick boks sporuna 9 yaşında ilgi duymaya başlayan Kazgan, bir süre ara verdikten sonra 11 yaşında spora geri dönmüştür. 1.70 cm boyunda ve 56.7 kg ağırlığında olan Kazgan, 2011 yılından itibaren spor kariyerine aktif olarak devam etmektedir.
Kazgan, profesyonel bir MMA dövüşçüsü olarak tanınmakta olup, 2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve 1 kez MMA Türkiye Şampiyonluğu unvanlarına sahiptir. Dövüş kariyerine profesyonel MMA maçlarıyla devam eden Kaan Kazgan, geçtiğimiz yıllarda vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile Tuzla'da gerçekleştirdiği "serbest stil sokak dövüşü" ile gündeme gelmiştir.
SURVİVOR 2025 KADROSU AÇIKLANDI
Survivor All Star 2025
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Survivor Gönüller 2025
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgoz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı