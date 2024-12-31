Survivor İsmail kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne? İsmail Balaban daha önce yarıştı mı, şampiyon mu?

Survivor 2025'te yarışan İsmail Balaban, performansı ve özel hayatıyla dikkat çekiyor. İsmail Balaban'in yaşadığı yer, yaş, evlilik durumu ve instagram hesabı gibi kişisel bilgileri merak ediliyor. İşte, Survivor yarışmacısı İsmail Balaban hakkında bilinmesi gerekenler...

SURVİVOR İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Doğum: 3 Eylül 1987 ( yaşında), Akçay

Boy: 1,8 m

Spor : Yağlı Güreş

Takma ad(: Sarı Fırtına

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987'de Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde dünyaya gelmiştir. Geleneksel Türk güreşiyle ilgilenen bir ailede büyüyen Balaban, çocukluk yıllarından itibaren yağlı güreşe ilgi duymaya başlamıştır. Bu kültürel mirasın etkisiyle güreşe adım atan Balaban, sporculuk kariyerinde büyük başarılara imza atmıştır. Özellikle yağlı güreşin en prestijli organizasyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivanlık unvanını kazanarak adını efsaneler arasına yazdırmıştır.

İsmail Balaban'ın güreş kariyeri, genç yaşlarında başladığı yağlı güreşle şekillenmiştir. 2013 yılında ilk kez Kırkpınar Başpehlivanı unvanını kazanan Balaban, 2017 yılında bu başarıyı bir kez daha tekrarlamıştır. Bu zaferler, onu Türkiye'nin en tanınan yağlı güreşçilerinden biri haline getirmiştir.

SURVİVOR İSMAİL BALABAN HANGİ YILLAR YARIŞTI?

2021 yılında Survivor yarışmasına katılan Balaban, fiziksel ve mental gücüyle dikkat çekmiş, yarışmayı birincilikle tamamlamıştır. Survivor'daki başarısı, onun yalnızca güreşçi kimliğiyle değil, dayanıklılık ve mücadele azmiyle de tanınmasını sağlamıştır.

İsmail Balaban, hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda çeşitli ödüller kazanmış, güreş sporunun önemli temsilcilerinden biri olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.