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Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu?

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Survivor 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak. Bugün iletişim oyunu var. Kazanan takım yakınlarıyla görüşecek. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor'da bugünkü iletişim ödülünün sahibi kim oldu? Survivor iletişim ödülü ne oldu? İşte detaylar...

Survivor 2024, yılbaşında TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu Survivor iletişim ödülü telefonla arama mı olacak? İşte ayrıntılar...

ACUN ILICALI STARTI VERDİ

1 Ocak'ta izleyici ile buluşan yarışmanın açılışını yapan Acun Ilıcalı "SMS yok... Her koyun kendi bacağından asılacak. Kimleri suçlayamayacaksınız. İyiyseniz sonuna kadar gidebileceksiniz. Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor. Onu anca kendi başarısızlığı eleyecek. Orada da ne bahaneler duyacağız bilmiyorum ama..." diyor.

Yayında Survivor'la ilgili konuşan ve yarışmacılara performans gösterebilmeleri için haftalık az bir öğün verildiğini belirten Ilıcalı, "Survivor sportif bir şov! Futbol sezonu gibi. Survivor'ın bir sezonu 82-83 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor. Dominik cumhurbaşkanıyla yakın bir ilişkimiz var çünkü ülkeye sağladığımız katkının da farkındalar Dominikliler. Bizi iyi karşılıyorlar, Dominik'i tanıtıyoruz bir yandan da" dedi.

1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek.

MAVİ TAKIM

• Nefise Karatay

• Seda Ocak

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya

6 Mart Çarşamba SURVİVOR KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da sezonun ikinci iletişim ödülü oyunu gerçekliyor. Kadınlar parkurunda kazanan takım ve erkek parkurunda kazanan takım henüz açıklanmadı..

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Survivor 2018 Televizyon 3.Sayfa Gündem Spor Haberler

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