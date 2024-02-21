SURVİVOR HANGİ FUTBOLCU GELECEK? Acun Ilıcalı Survivor'a kimi getirdi? Ronaldinho mu, Mesut Özil mi?

SURVİVOR HANGİ FUTBOLCU GELECEK? Araştırılıyor ve gündemde yer alıyor. Heyecanla takip edilen Survivor 2024 All Star'daki yeni gelişme gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın "dünyaca ünlü bir futbolcu" olarak nitelediği yeni yarışmacı için oklar Mesut Özil'i gösteriyor. Peki, SURVİVOR HANGİ FUTBOLCU GELECEK? Acun Ilıcalı Survivor'a kimi getirdi? Ronaldinho mu, Mesut Özil mi?

SURVİVOR HANGİ FUTBOLCU GELECEK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, yarışmacıları heyecanlandıran bir duyuru yaptı. Ilıcalı, Survivor'a efsane futbolcu Ronaldinho'nun misafir edileceğini açıkladı. Sercan Yıldırım ve Ronaldinho, Survivor 2024 All Star'da gösteri maçında yer alacaklar. Acun Ilıcalı duyurusunda, " Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Yarın Dominik'te bizimle birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL SURVİVOR'A MI KATILIYOR?

Survivor'ın 20 Şubat tarihli bölümünde dünyaca ünlü bir futbolcunun yarışmaya konuk olacağı açıklanmıştı. Bölüm fragmanını gören izleyiciler Mesut Özil'in konuk olacağı iddiaları üzerinde sosyal medyada tartışmışlardı. Söz konusu futbolcunun Ronaldinho olduğu kesinleşti.