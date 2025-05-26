Survivor eleme adayı kim oldu? 25 Mayıs 2025 Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 25 Mayıs 2025 Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
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Survivor eleme adayı 25 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan son bölümle birlikte netlik kazandı. Milyonların heyecanla takip ettiği Survivor All Star 2025'te dokunulmazlık oyunu yine nefesleri kesti. İzleyiciler, "Survivor eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt ararken, dokunulmazlığı kazanan takım da belli oldu.

25 Mayıs akşamı oynanan kritik dokunulmazlık oyununda yarışmacılar son derece zorlu bir parkurda mücadele etti. Mücadelenin sonunda bir takım rahat bir nefes alırken, diğer takım Survivor eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Bu gelişme üzerine sosyal medyada "Survivor eleme adayı kim oldu?" sorusu gündemin en çok konuşulanları arasına girdi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 25 Mayıs 2025 Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Gönüllüler oldu. Böylece Mavi takım, eleme potasına yarışmacı göndermekten kurtuldu. Survivor eleme adayı belirleme yükü ise bu hafta Kırmızı takımın omuzlarına bindi.

Survivor eleme adayı kim oldu? 25 Mayıs 2025 Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda en çok ismi yazılan yarışmacı Sema oldu. Böylece Survivor eleme adayı olarak haftanın ilk ismi potaya girmiş oldu. Takım içinde yaşanan gerginlikler oylamaya da yansıdı ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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