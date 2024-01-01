Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Doğukan de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Doğukan kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Doğukan kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR DOĞUKAN KİMDİR?

Doğukan Hazar Manço (d. 19 Mayıs 1981, Belçika), Türk şarkıcı ve DJ. Barış Manço'nun büyük oğludur.

Çocuk yaşlarda özel piyano ve gitar dersleri almaya başladı. Ancak babasının ani ölümünden sonra müzik ve medya alanlarına çıkmadı. Aynı süreçlerde çocukluğunda almaya başladığı motor spor eğitimleri Doğukan Manço'nun bugün profesyonel drift pilotu olmasında büyük etki sağladı. Uzun süren sessizliklerden sonra, aralıklarla 11 yıl süren radyoculuk deneyiminin sonlarına doğru babası adına düzenlediği bir anma etkinliği ile 8 Şubat 2009 yılında Beyoğlu'nda bir mekanda ilk defa kalabalık önüne çıkıp canlı DJ performansını sergiledi. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde DJ'lik yaptı. 2012 yılında kurduğu Manço Prodüksiyon'un ilk ürünü Binlik Demlik adlı ilk single çalışmasıyla müzik marketlerinde yerini aldı. Yaklaşık 4 yıldır kariyerini DJ'lik ve müzik prodüktörlüğü üzerine kuran Manço, ikinci teklisini 90'ların en çok ses getiren şarkılarından bir olan Sakin Ol parçasını, Tuğba Yurt ile yeniden yorumladı. 2014 yılının en çok dinlenen parçalarından oldu.

Star TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Hilmicem İntepe'nin ardından ikinci oldu. 2013 Survivor'da gösterdiği iyi performans nedeniyle; Acun Ilıcalı'nın kendi kanalı olan tv8'de Survivor All Star kadrosuna dahil edildi. İkinci kez Survivor macerasını yaşayan Manço, Survivor adasında ünlüler takımında 124 gün kaldıktan sonra, 21 Haziran 2015 günü elenmiştir. Çoğunlukla motor sporları üzerine içerik yüklediği bir youtube kanalı da vardır.