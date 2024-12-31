Survivor Dilşah kimdir? Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne?

Survivor 2025 yarışmacıları arasında öne çıkan Dilşah, yarışma performansı ve özel hayatıyla gündem oldu. Dilşah'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, evli olup olmadığı ve instagram hesabı hakkındaki bilgiler merak konusu. İşte Dilşah hakkında tüm detaylar...

SURVİVOR DİLŞAH KİMDİR?

Dilşah Kurt, Türkiye'nin tanınmış milli boksörlerinden biridir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde mücadele etmiş olan Kurt, aynı zamanda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Başarılı sporcu, 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza atmıştır.