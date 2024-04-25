Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 24 Nisan Survivor elenen isim!

Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? sorularına yanıt aranırken 24 Nisan Survivor elenen isim belli oldu. Survivor'da dün akşam duygusal anlar yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Berna, Damla, Aleyna ve Merve oldu. Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 24 Nisan Survivor elenen isim! Detaylar haberimizdedir...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Ada konseyinde Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kaybettikten sonra haftanın son gitme adayını belirledi. Oylama sonucunda bu haftanın son eleme adayı Merve oldu. Survivor'da bu hafta eleme adayları Berna, Damla, Aleyna ve Merve oldu. Yarışmacılar düello oyununda karşı karşıya geldi. Sonuç olarak, bu hafta adaya veda eden isim Berna oldu.