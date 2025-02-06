MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

15 ilimizde eğitime kar engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne dikkat çeken yanıt

Erdoğan'dan Ziraat Bankası Müdürü'ne: Ben verdim deme devlet verdi de
Gıda sahtekarlığında Adana zirveyi kaptırdı

İşte gıdalarda en çok hile yapan şehir

Survivor canlı izle! 6 Şubat Perşembe TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!

Survivor canlı izle! 6 Şubat Perşembe TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2025 Mavi takım ve Kırmızı takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vururken aynı zamanda izleyiciler CANLI olarak yayını takip etmek istiyor. İşte, 6 Şubat Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! Survivor canlı izle! 6 Şubat Perşembe TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!

Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadrolar merak edilirken yarışmayı izlemek isteyenler Survivor CANLI izle, 6 Şubat Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı var mı araştırdı. Survivor canlı izle! 6 Şubat PerşembeTV8 Survivor CANLI HD izleme linki!

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor canlı izle! 6 Şubat Perşembe TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR CANLI İZLE

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti
img

Kendisine otizm teşhisi konduğunu açıkladı
img

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın koltuğa oturur oturmaz imzaladığı kararname iptal edildi

Trump'ın kararnamesi iptal edildi
Fatih Portakal ekranlara veda ediyor

Fatih Portakal, ekranlara veda ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Binlerce kişinin kaçışı sonrası OHAL ilanı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.