Survivor Berna elendi mi? Survivor'da dün akşam kim elendi?

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SURVİVOR BERNA ELENDİ Mİ?

Ada konseyinde Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kaybettikten sonra haftanın son gitme adayını belirledi. Oylama sonucunda bu haftanın son eleme adayı Merve oldu. Survivor'da bu hafta eleme adayları Berna, Damla, Aleyna ve Merve oldu. Yarışmacılar düello oyununda karşı karşıya geldi. Sonuç olarak, bu hafta adaya veda eden isim Berna oldu.