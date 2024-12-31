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Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Gökgoz kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne, daha önce şampiyon oldu mu?

Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Gökgoz kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne, daha önce şampiyon oldu mu?
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Survivor 2025'te yarışan ve performansıyla dikkat çeken Batuhan'in özel hayatı ve kişisel bilgileri merak konusu oldu. Batuhan'in yaşadığı yer, medeni durumu ve sosyal medya hesabı hakkında detaylar ortaya çıktı. Batuhan'in kim olduğu ve daha fazla bilgi, izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Survivor 2025 yarışmacıları arasında dikkat çeken Batuhan, yarışma performansı ve kişisel hayatıyla gündeme geldi. Batuhan'in yaşamı, nereli olduğu, evlilik durumu ve instagram hesabı hakkında bilgiler merak ediliyor. Yarışmacı Batuhan, Survivor'daki performansıyla olduğu kadar, özel yaşamıyla da dikkat çekiyor.

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?

25 Mart 1997 doğumlu Batuhan Gökgöz, Türkiye şampiyonu bir milli atlettir. 400 metre engelli koşuda Türkiye şampiyonu olan isim Survivor 2025'te yarışacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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