Survivor Ayşe gözüne ne oldu, neden gözünde mavi bandaj var?

Yarışmada İsmail Balaban ile yaşadığı tartışmayla konuşulan Ayşe, ardından gerçekleşen "Survivor Yetenek Yarışması"nda yer almamasıyla izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ayşe Yüksel'in gözüne ne oldu? Neden bandajlı? İşte detaylar...

SURVİVOR AYŞE GÖZÜNE NE OLDU?

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile gerginlik yaşayan Ayşe Yüksel, adada yemek yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Kızgın yağ sıçraması sonucu gözü zarar gören yarışmacı, korneasına gelen hasar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Sunucu Murat Ceylan, Ayşe'nin gözüne yağ sıçradığını ve bu nedenle oyunlara katılamayacağını duyurdu.

2 Şubat akşamı ekrana gelen "Survivor Yetenek Sizsiniz" programında da Ayşe Yüksel'in yer almaması dikkat çekti. Ayşe'nin hayranları sosyal medyada bu durumu sorgularken, Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada yarışmacının sağlık durumunun iyi olduğunu ve endişe edilecek bir şey olmadığını belirtti.

Ancak Ayşe'nin birkaç gündür yarışmalarda görünmemesi, izleyiciler arasında "Diskalifiye mi oldu?" sorularını da beraberinde getirdi. Özellikle sosyal medyada birçok kişi, Ayşe'nin sağlık durumu hakkında daha detaylı açıklamalar beklediklerini dile getirdi.

Şu an için Ayşe Yüksel'in Survivor'daki geleceği ile ilgili net bir bilgi bulunmazken, yarışmaya dönüp dönmeyeceği konusunda ilerleyen günlerde yeni açıklamalar yapılması bekleniyor.

Survivor Ayşe gözüne ne oldu, nede gözünde mavi bandaj var?