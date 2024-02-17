Survivor All Star 2024 yarışmasında kırmızı takımda yer alan Pınar Saka'nın kim olduğu merak konusu oldu. Birçok kişi Pınar Saka'nın hayatını ve kariyerini araştırıyor. Peki, Survivor Pınar Saka kimdir, nereli ve hangi sezon yarıştı? Survivor All Star 2024 Pınar Saka kimdir? Pınar Saka kaç yaşında, evli mi? Detaylar haberimizde...

PINAR SAKA KİMDİR?

Pınar Saka, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Nebraska Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Pazarlama Bölümü'nde tamamlayan Pınar Saka, Boğaziçi Üniversitesi'nde Yüksek Lisansını yapmıştır. Amerika'da 2009 yılında NCAA tarafından yılın atleti seçilen Pınar Saka, kısa mesafe koşucusudur. Survivor 2017'de yer alan Pınar Saka, 100m, 200m ve 400m kategorisinde yarışmış, 2005 Akdeniz Oyunları'nda 400m ve 4x400m bayrak kategorisinde ülkemizi temsil ederek bronz madalyanın sahibi olmuştur.

PINAR SAKA SURVIVOR'DA HANGİ YIL YARIŞTI?

Pınar Saka 2017 yılında Survivor'a katıldı. Başarılı bir grafik çizen Saka, yarışmaya erken veda etti.

SURVIVOR PINAR SAKA EVLİ Mİ?

Pınar Saka, evli ve bir çocuk annesidir.