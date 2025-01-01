Survivor Adilhan ne kadar kazanıyor? Adilhan Numan Survivor'dan ne kadar para alıyor?
Ekranların popüler yarışma programı Survivor 2025'in Numan bölümleri yayınlandı. Ünlüler ve gönüllüler kadrosu izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan Numan bölümlerle birlikte, yarışmacıların ne kadar kazanç elde ettikleri de izleyicilerin ilgisini çekti. Survivor Adilhan ne kadar kazanıyor? Adilhan Numan Survivor'dan ne kadar para alıyor?
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2025'in ünlüler ve gönüllüler kadrosu açıklandı. Numan bölümlerle birlikte, yarışmacıların ne kadar kazanç elde ettikleri de izleyicilerin merak konusu oldu. Yarışmanın Numan bölümleri izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Survivor Adilhan ne kadar kazanıyor?
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.
NE KADAR PARA KAZANIYORLAR?
TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2025 All Star kadrosunun açıklanması sonrasında yarışmacıların haftalık ve aylık ne kadar maaş aldıkları gündemde ilk sırada yer alıyor.
İşte Survivor 2025 yarışmacılarının alacakları haftalık ücretler;
Ünlüler takımı - haftalık ücretler;
• İsmail Balaban 120 bin TL
• Serenay Aktaş 110 bin TL
• Barış Murat Yağcı 100 bin TL
• Sema Aydemir 110 bin TL
• Zeynep Alkan 85 bin TL
• Batuhan Karacakaya 105 bin TL
• Yağmur Banda 95 bin TL
• Ayşe Yüksel 90 bin TL
• Adem Kılıçcı 125 bin TL
Gönüllüler takımı - haftalık ücretler;
• Batuhan Gökgöz 80 bin TL
• Tuğba Yeni 75 bin TL
• Adilhan Numan 70 bin TL
• Dilşah Kurt 75 bin TL
• Mevlüt Koçak 75 bin TL
• Kübra Avcı 70 bin TL
• Göksu Küçükali 75 bin TL
• Kaan Kazgan 80 bin TL