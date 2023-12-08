Survivor 2024 All Star kadrosunda kimler var, yarışmacılar belli oldu mu sorusu son dakika yerini almış durumda. Masterchef'in tahmini Ocak ayında sona ermesiyle birlikte Survivor 2024 All Star TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor 2024 ne zaman başlıyor?

SURVİVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, geçmiş sezonların başlama tarihleri göz önüne alındığında Ocak ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor. Bu sezon, Acun Ilıcalı tarafından duyurulan özel bir konseptle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Acun Ilıcalı, bu sezonun en dikkat çekici yeniliklerinden birinin "SMS'siz Survivor" olacağını açıkladı. Seyirci oylaması olmayacak ve yarışmacıların kaderi tamamen kendi performanslarına bağlı olacak. Bu, yarışmacıların strateji ve dayanıklılıklarını ortaya koymaları için büyük bir fırsat olacak.

Survivor 2024 All Star'ın en merak edilen detaylarından biri de katılacak yarışmacılar oldu. Acun Ilıcalı, sezonun başlamasını heyecanla bekleyen izleyicilere 16 ismi duyurdu. İşte, Survivor 2024 All Star'ın iddialı kadrosu:

Nihat Altınkaya

Nagihan Karadere

Ogeday Girişken

Aleyna Kalaycıoğlu

Sercan Yıldırım

Damla Can

Turabi Çamkıran

Poyraz Yiğit

Merve Aydın

Nefise Karatay

Doğukan Manço

Seda Ocak

Sahra Işık

Yasin Obuz

Gizem Memiç

Özgür Tetik