Survivor 2024 hangi günler? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor?
Survivor All Star 2024 dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Survivor 2024 hangi günler? Sorusu, yarışmayı kaçırmak istemeyen izleyiciler tarafından araştırılmakta. Peki, Survivor 2024 hangi günler? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor?
Survivor 2024 hangi günler? Sorusu, Survivor All Star 2024 lk bölümüyle ekrana gelmesinin ardından birçok izleyici tarafından araştırılıyor. Birbirinden başarılı eski yarışmacıların mücadele edeceği Survivor All Star 2024, dün akşam ekran macerasına başladı. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunacağı yarışmanın ilk dakikalarda heyecanlı anlar yaşandı. Peki, Survivor 2024 hangi günler? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor?
SURVİVOR 2024 HANGİ GÜNLER?
Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geldi. Survivor 2024 bu hafta salı ve çarşamba günleri izleyicisi ile birlikte Tv8 ekranlarında buluşacak. Hazırlıkları uzun süre önce başlayan Survivor All Star kadrosunda iddialı isimler yer alıyor. Yarışmacılar, ilk kez Survivor'da SMS olmadan sadece performansa dayalı bir eleme sisteminden geçecek.
SURVİVOR 2024 MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
SURVİVOR 2024 KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya