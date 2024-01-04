Survivor 2024 hangi günler? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor?

Survivor 2024 hangi günler? Sorusu, Survivor All Star 2024 lk bölümüyle ekrana gelmesinin ardından birçok izleyici tarafından araştırılıyor. Birbirinden başarılı eski yarışmacıların mücadele edeceği Survivor All Star 2024, dün akşam ekran macerasına başladı. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunacağı yarışmanın ilk dakikalarda heyecanlı anlar yaşandı. Peki, Survivor 2024 hangi günler? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor?

SURVİVOR 2024 HANGİ GÜNLER?

Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geldi. Survivor 2024 bu hafta salı ve çarşamba günleri izleyicisi ile birlikte Tv8 ekranlarında buluşacak. Hazırlıkları uzun süre önce başlayan Survivor All Star kadrosunda iddialı isimler yer alıyor. Yarışmacılar, ilk kez Survivor'da SMS olmadan sadece performansa dayalı bir eleme sisteminden geçecek.

SURVİVOR 2024 MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

SURVİVOR 2024 KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya