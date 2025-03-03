SÜPER LOTO SORGULA 2 Mart 2025 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Süper Loto nasıl sorgulanır?

2 Mart 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişi, milyonlarca kişi tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2 Mart 2025 Süper Loto kazandıran numaralar ve bilet sorgulama yöntemleri...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Kazandıran Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş de canlı olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından yayınlandı.

2 Mart 2025 Pazar Süper Loto kazandıran numaraları:

6-17-31-43-48-55

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor. Bilet sorgulama ekranı üzerinden biletinize isabet eden ikramiye tutarını kolayca sorgulayabilirsiniz.