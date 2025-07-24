Süper Loto sonuçları açıklandı m! 24 Temmuz Perşembe Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Perşembe akşamı yapılan çekilişte büyük ikramiyeyle kimler mutlu oldu, ne kadar ikramiye kazandığı vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarını canlı takip etmeye olanak sunan sayfalarda anında görüntülenebiliyor. Peki, 24 Temmuz 2025 tarihli Süper Loto'da büyük ikramiye tutarı ne kadar? İşte, o çekilişin detayları ve canlı sayfa bağlantılarıyla tüm bilgiler!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 TEMMUZ PERŞEMBE KAZANAN NUMARALAR NEDİR? SORGULAMA YOLLARI NELER?

24 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen Süper Loto çekilişinin sonuçları heyecanla bekleniyor. Şu ana kadar Milli Piyango Online tarafından resmi bir duyuru yayınlanmadı. Süper Loto sonuçlarını; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da en yakın bayi satış noktasından öğrenebilirsin. Süper Loto, 1–60 arasından seçilen 6 sayı ile oynanan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? NE ZAMAN ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango Online tarafından 24 Temmuz 2025 Perşembe çekilişine ait sonuçlar henüz açıklanmadı. Vatandaşlar çekiliş sonuçlarının açıklandığı anı merakla takip ediyor. Kazanan numaraları görmek veya büyük ikramiyenin nereye çıktığını öğrenmek için 'Süper Loto sonuç sorgulama' ekranları da sıkça araştırılıyor.

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR OLDU?

24 Temmuz Süper Loto çekilişinin ardından büyük ikramiye miktarı da merak konusu. İkramiye rakamı, sonuçlarla birlikte açıklanacak. Bu rakamı öğrenmenin en kolay yolu yine www.millipiyangonline.com, mobil uygulama veya bayiler olacak.

SÜPER LOTO CANLI TAKİP & SORGULAMA REHBERİ

• Sonuçları canlı izlemek isteyenler Milli Piyango'nun canlı yayın sayfasını takip edebilir.

• Web sitesindeki "Süper Loto çekiliş sonuçları" bölümünden ya da mobil uygulama menüsünden hızlıca kontrol edilebilir.

• En yakın satış noktasında kurum ekranlarından da çekiliş sonuçları anında görüntülenebilir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• 1–60 arasından 6 sayı seçerek tek kolonda oyun oynamış olursun.

• Tek kolon ücreti 3?TL'dir.

• "SEN SEÇ" kısmını işaretlersen, sistem otomatik olarak rastgele 6 sayı seçer.

• 6'dan fazla sayı seçersen, sistem otomatik olarak kombinasyonlara göre ek kolonlar üretir; buna "sistem oyunu" denir.

• Biletleri arkadaşlarla paylaşımlı şekilde alabilir, farklı pay oranları belirleyerek ortak bilet oluşturabilirsiniz.

• Süper Loto biletleri; www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması veya bayi aracılığıyla alınabilir.

24 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Şu an itibarıyla Milli Piyango Online sitesinde 24 Temmuz Perşembe çekilişi için sonuçları: