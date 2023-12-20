SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı!

38 haftalık ligin 14. haftasında gol krallığı yarışı devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de en çok gol atan, en çok gol yiyen ve en çok gol atan oyuncular belli oldu. Peki, Süper Lig puan durumları nedir? Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! İşte detaylar…

Süper Lig'de 14. Haftada lider Fenerbahçe 37 puanda, Galatasaray 37 puanla 2. sırada ve Beşiktaş 26 puanla 3. sırada yer alıyor. Ligde Gol Kralı olan oyuncu ise merak konusu oldu. Peki, Süper Lig puan durumları nedir? Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! İşte detaylar…

SÜPER LİG PUAN DURUMLARI

Trendyol Süper Lig'de 17. haftaya girilirken, liderlik koltuğunda Fenerbahçe bulunuyor ve 40 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray, averajla ikinci sırada (40 Puan), üçüncü sırayı ise 29 puanla Mondihome Kayserispor elde ediyor. Ligde kalmak için mücadele veren son 3 takım ise Alanyaspor, Pendikspor ve Tuzlaspor olarak belirlenmiştir.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN TABLOSU 2023 1., 2., 3. HANGİ TAKIM?

Trendyol Süper Lig puan tablosu, 2023'ün 17. haftasında şu şekildedir:

Fenerbahçe: 40 Puan

Galatasaray: 40 Puan (Averajla ikinci sırada)

Mondihome Kayserispor: 29 Puan

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2023 GOL KRALLIĞI YARIŞI

Trendyol Süper Lig 2023 sezonunda gol krallığı yarışı şu şekildedir: