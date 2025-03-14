Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi: 37 bin yeni personel alınacak
Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak

Trump'ın "Ukraynalıların canlarını bağışla" çağrısına Putin'den yanıt
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork'un şirketinden açıklama

Gözaltına alınıp kanalına kayyum atanmıştı! Şirketten açıklama geldi
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor

Süper Lig gol krallığı listesi! 2025 gol kralı kim?

Süper Lig gol krallığı listesi! 2025 gol kralı kim?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Trendyol Süper Lig gol krallığı yarışında heyecan dorukta. Gol krallığı listesi merakla bekleniyordu ve sonunda açıklandı. Peki, 2025 Süper Lig gol kralı kim oldu? İşte, detaylar...

Trendyol Süper Lig'in gol krallığı yarışında kıyasıya rekabet sürüyor. İşte, Süper Lig gol krallığı listesi! 2025 gol kralı kim?

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI LİSTESİ

  1. VICTOR JAMES OSIMHEN / 19
  2. KRZYSZTOF PIATEK / 18
  3. SIMON BOKOTE BANZA / 16
  4. YOUSSEF EN NESYRI / 16
  5. ALI SOWE / 14
  6. EDIN DZEKO / 12
  7. THIAM MAME BABA / 12
  8. CIRO IMMOBILE / 11
  9. BARIŞ ALPER YILMAZ / 10

SÜPER LİG HAKKINDA

Süper Lig ya da sponsorluk anlaşması gereği Trendyol Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligidir. Bir sezonda 19 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son dört sıradaki takım 1. Lig'e düşer, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselir. Ağustos ve mayıs ayları da dâhil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig'in 2023-24 sezonu, 38 hafta ve 380 maçtan oluşur. 2022-23 sezonunu lig, UEFA ülkeler sıralamasında 12. sırada tamamlamıştır ve 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1, UEFA Konferans Ligi'ne 2 takım yollar. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 3'e giremeyen bir takım UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna katılabilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
img

Gelinliği giyip "Koca aranıyor" yazılı döviz ile sokağa çıktı
img

Araçlarda yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti
Canlı anlatım! RAMS Park'ta gol yağmuru var

Gol yağmuru var! Tempo inanılmaz
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.