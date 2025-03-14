Trendyol Süper Lig'in gol krallığı yarışında kıyasıya rekabet sürüyor. İşte, Süper Lig gol krallığı listesi! 2025 gol kralı kim?

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI LİSTESİ

VICTOR JAMES OSIMHEN / 19 KRZYSZTOF PIATEK / 18 SIMON BOKOTE BANZA / 16 YOUSSEF EN NESYRI / 16 ALI SOWE / 14 EDIN DZEKO / 12 THIAM MAME BABA / 12 CIRO IMMOBILE / 11 BARIŞ ALPER YILMAZ / 10

SÜPER LİG HAKKINDA

Süper Lig ya da sponsorluk anlaşması gereği Trendyol Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligidir. Bir sezonda 19 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son dört sıradaki takım 1. Lig'e düşer, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselir. Ağustos ve mayıs ayları da dâhil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig'in 2023-24 sezonu, 38 hafta ve 380 maçtan oluşur. 2022-23 sezonunu lig, UEFA ülkeler sıralamasında 12. sırada tamamlamıştır ve 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1, UEFA Konferans Ligi'ne 2 takım yollar. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 3'e giremeyen bir takım UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna katılabilir.