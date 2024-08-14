Süper Kupa kim kazandı (UEFA)? Real Madrid Atalanta kaç kaç bitti ÖZET ve GOLLER izle!

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Arda Güler'li Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta, 49. Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşıyor. Kurallar gereği bu mücadelede eğer 90 dakika içerisinde eşitlik bozulmazsa uzatma bölümü olmayacak ve şampiyonu direkt seri penaltı atışları belirleyecek. Süper Kupa kim kazandı? Real Madrid Atalanta kaç kaç bitti ÖZET ve GOLLER izle!

SÜPER KUPA KİM KAZANDI?

Futbolda 49. UEFA Süper Kupa, İspanya ekibi Real Madrid ile İtalya temsilcisi Atalanta arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak.

Real Madrid ile Atalanta arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını alan TRT, üç yıllık heyecanın açılışını UEFA Süper Kupa maçıyla yapacak.

Maç 2-0 Real Madrid üstünlüğü ile devam ediyor: