SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe'nin 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması için sahaya yansıtacağı tavırla ilgili senaryolar netleşmeye başlıyor. SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa finali 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.

FENERBAHÇE SÜPER KUPAYA HANGİ KADROYLA ÇIKACAK?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da aldığı yetkilerle tepkisel ilk adımı atmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde başkan vekili Erol Bilecik'in "U19 takımıyla gideceğiz ve 90 dakikalık bir maç olmayacak" açıklamasında bulundu.

SÜPER KUPA FİNALİ İHTİMALLERİ NELER?

TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi'ne bakıldığında bir futbol takımı esame listesinde en az 9 futbolcu ismi yazıp sahaya çıkabiliyor. Müsabakanın devam edebilmesi için ise sahada mücadele eden oyuncu sayısının en az 7 olması şart. Bu durumda Fenerbahçe pazar günü şu seçeneklerden birini hayata geçirecek.

1- Fenerbahçe sahaya dokuz U19 Takımı futbolcusuyla çıkacak ancak bir süre sonra peş peşe veya aynı anda 3 oyuncu sakatlık yaşayacak ve sahadaki oyuncu sayısı 7'nin altına düşecek. Bu durumda ve talimat gereği hakem maçı oynatamayacak. Bu eyleme yönelik bir cezai müeyyide olmayacağı düşünülüyor.

2- Fenerbahçe U19 Takımı oyuncuları karşılaşmanın hakemini alkışlama veya benzeri tepkilerle kart görerek maçın ilerlemesine izin vermeyecekler.

3- Bir diğer ihtimal ise U19 takımı sahaya çıkacak, başlama vuruşundan sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF'nin vereceği ceza beklenecek

4- Fenerbahçe U19 Takımı maça hiç çıkmayacak. Bunun cezai müeyyidesi ise talimatnameye göre "Bir sonraki sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan men" edilmek.