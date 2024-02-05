ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 | İşyeri kira artış oranı yüzde kaç olur? TEFE-TÜFE kira hesaplama!

TÜİK Ocak ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, kira artış oranı merak ediliyor. TEFE-TÜFE kira hesaplama ve yüzde kaç kira artışı yapılabilir sorularına yanıt aranıyor. Şubat 2024 işyeri kira artış oranı yüzde kaç olur? TEFE-TÜFE kira hesaplama! Detaylar haberimizdedir...

ŞUBAT 2024 İŞYERLERİ KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLUR?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 67,68 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,60 olarak gerçekleşti.