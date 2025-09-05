Streameast kapandı mı, Streameast'a ne oldu?

Korsan yayınlarla dünya çapında popüler hale gelen platform, futbol, basketbol ve Amerikan futbolu gibi en çok takip edilen spor liglerini ücretsiz sunuyordu. Ancak ACE'nin koordinasyonunda yürütülen operasyon ve Mısır güvenlik birimlerinin desteğiyle platformun yayınları kalıcı olarak durduruldu.

STREAMEAST KAPANDI MI, STREAMEAST'A NE OLDU?

Kahire yakınlarındaki Sheikh Zayed bölgesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alındı. Baskında bilgisayarlar, cep telefonları, nakit para ve kripto varlıklar ele geçirildi. ACE Başkanı Charles Rivkin, bu operasyonu "dijital korsanlığa karşı kazanılmış tarihi bir başarı" olarak tanımladı.

1,6 MİLYAR KULLANICIYA ULAŞTI

Streameast, yalnızca geçtiğimiz yıl 1,6 milyar kez ziyaret edilerek yasa dışı yayıncılıkta dünya çapında dev bir platform haline gelmişti. 80'in üzerinde farklı alan adı üzerinden hizmet veren site, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Formula 1, NBA, MLB ve NFL gibi popüler spor organizasyonlarını izinsiz olarak kullanıcılarına sunuyordu.