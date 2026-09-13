SSK ve Bağ-Kur Emeklileri 2027 Zammını Bekliyor
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027'nin ilk maaşını belirleyecek zam oranını bekliyor. Kesin rakam, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun tamamlanmasıyla belli olacak.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027'nin ilk maaşını belirleyecek zam oranını bekliyor.
Kesin rakam, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun tamamlanmasıyla belli olacak. Şimdilik hesaplar, Merkez Bankası tahmini ile Orta Vadeli Program (OVP) rakamları üzerinden yapılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi