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SSK ve Bağ-Kur Emeklileri 2027 Zammını Bekliyor

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri 2027 Zammını Bekliyor
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Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027'nin ilk maaşını belirleyecek zam oranını bekliyor. Kesin rakam, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun tamamlanmasıyla belli olacak.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027'nin ilk maaşını belirleyecek zam oranını bekliyor.

Kesin rakam, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun tamamlanmasıyla belli olacak. Şimdilik hesaplar, Merkez Bankası tahmini ile Orta Vadeli Program (OVP) rakamları üzerinden yapılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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