Spor Smart frekans bilgileri! (GÜNCEL) Spor Smart Turksat 4A frekans bilgileri ne?

Spor Smart frekans! Spor Smart kanalının en güncel frekans bilgileri açıklandı. Spor Smart, spor severlerin maçları ve spor programlarını takip edebileceği bir platform sunuyor. Peki, Spor Smart Turksat 4A uydu frekans bilgileri ne? İşte Spor Smart frekans bilgileri haberimizde!

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 12245

Polarizasyon: H - Yatay

Kapsama: Doğu

SR: 27500

FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK

SPOR SMART CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Spor Smart'ı canlı olarak izleyebilmeniz için Spor Smart resmi internet sitesi üzerinden platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?

D-Smart'ın spor içeriklerini yayınladığı 77. Kanal yani Spor Smart kanalını izlemek için D-Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Spor Smart'ta yayınlanan maçları izlemek isteyen vatandaşlar D-Smart üzerinden Aile Spor Paketi kampanyasına üye olması gerekiyor. Üye olan vatandaşlar Spor Smart'ta yayınlanan maçları 77. Kanal üzerinden izleyebilir.