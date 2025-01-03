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Ragıb Narin kimdir? Ragıb Narin evli mi?

Ragıb Narin kimdir? Ragıb Narin evli mi?
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Sosyal medya paylaşımlarıyla popüler olan Ragıp Narin, spor ve sanat dünyasında önemli bir isim olmaya başladı. Farklı yetenekleri ve ilgi çekici kişiliği ile dikkat çeken Narin, geniş bir takipçi kitlesi edindi. Peki, Ragıb Narin kimdir? Evli mi? Bu ve daha fazlası merak konusu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ragıp Narin, spor ve sanat dünyasında dikkat çeken bir isim haline geldi. Peki, Ragıb Narin kimdir? Ragıb Narin evli mi?

RAGIB NARİN

Ragıp Narin, Amatör futbol kariyerine Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Kulübü'nde başlamış ve bu alanda gösterdiği başarılar sonucunda Hatayspor ve Mersin İdmanyurdu kulüplerine transfer olmuştur. 2016 yılında Hatayspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Narin, futbol kariyerinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu alana veda etmiştir.

Müzik kariyerinde, "Gel Diyemem", "Mavi", "Mucize", "Menekşem", "Vur Beni", "Sevda Çiçeği", "Gecekondu" ve "Narin Narin" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atmıştır. Özellikle 2019'un Haziran ayında yayımladığı "Sevda Çiçeği" adlı single'ı, YouTube'da yaklaşık 2 milyon izleyiciye ulaşarak büyük bir beğeni toplamıştır.

Ragıp Narin'in evli olup olmadığı yönünde açıklama bulunmuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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