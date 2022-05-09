Son dakika krediler düştü mü? Konut ve ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde!

Kabine toplantısı açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeyi verdi. Ardından krediler düştü mü ve konut ihtiyaç kredisi faizleri düşecek mi soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Kısa vadede konut satışını artırmayı hedefliyoruz" dedi. Krediler düştü mü? Konut ve ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? 2022 kredi faizleri düşecek mi? Detaylar haberimizdedir…

KREDİLER DÜŞTÜ MÜ?

Konut finansmanı için 3 ayrı paketin hizmete sunulacağını belirten Erdoğan, "Kısa vadede konut satışını artırmayı hedefliyoruz. 10 yıl vadeli yüzde 0.99 faizli kredi verilecek" dedi. Erdoğan ayrıca, döviz hesaplarının veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak alınacak konutlar için ise 0,89 faizle kredi verileceğini söyledi. Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacağız.

KONUT VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞTÜ MÜ?

İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların MB'ye satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının TL'ye dönüşümün teşvik etmektir.

Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarı ile projelerin bir an önce satılması için 20 milyarlık kaynak ayarladık. İnşaat halindeki konutların bir an önce satılmasını hedefliyoruz. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek."

Haberler.com - Gündem