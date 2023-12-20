Son dakika gelişmesi! "Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak?" Sorusu merak edilirken çalışan emeklilere yönelik belirlenen 5 bin liralık ikramiye ödeme tarihi kesinleşti. Peki, Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? İşte son detaylar…

SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak?

Bu özel ikramiye, 5 milyon çalışan emekliye ulaştırılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasa kapsamında onaylanması öngörülen bu özel ikramiye, önümüzdeki hafta içerisinde ayrıntılarıyla birlikte resmiyet kazanacak. Peki, Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? İşte son detaylar…

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK, BELLİ OLDU MU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi öngörülen torba yasa ile çalışan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye ödemesi yapılacak. Habertürk'ün haberine göre, önümüzdeki hafta içinde ikramiye detayları resmiyet kazanacak. Haberde, bankalara gerekli talimatların iletildiği ve ikramiye ödemeleri için hazırlıkların başlatıldığı belirtiliyor. 28-29 Aralık tarihlerinde, yaklaşık 5 milyon çalışan emeklinin 5 bin TL'lik ikramiyelerini alacağı ifade ediliyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLER 5000 TL NE ZAMAN ALACAK?

Çalışan emeklilere yönelik 5,000 TL'lik ikramiye ödeme tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan torba yasa kapsamında belirlendi. 28-29 Aralık tarihlerinde, yaklaşık 5 milyon çalışan emekli, bu özel ikramiyelerini alacak.