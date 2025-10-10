Soğanlı Vadisi'nde görsel şölen: Paramotor ve sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi

Doğal yapısı ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Soğanlı Vadisi, bu kez gökyüzündeki renkli hareketliliğiyle gündeme geldi. Sabahın erken saatlerinde başlayan paramotor deneme uçuşları, sıcak hava balonlarının gökyüzündeki eşsiz dansıyla birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Gökyüzünü süsleyen balonlar ve alçak irtifada süzülen paramotorlar, fotoğraf tutkunlarının da gözdesi oldu.

Etkinliği izlemeye gelen turistler, bu deneyimi unutulmaz olarak nitelendirirken; özellikle yabancı ziyaretçiler, Kapadokya'nın sadece balonlarla değil, farklı hava sporlarıyla da keşfedilebilecek bir bölge olduğuna dikkat çekti.

Organizatörler, Soğanlı Vadisi'nde yapılan bu ilk deneme uçuşlarının başarıyla tamamlandığını ve bölgenin hava sporları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, ilerleyen dönemde düzenli gösteriler ve etkinliklerle hem turizmin çeşitlendirilmesi hem de bölge tanıtımının artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kapadokya'nın yeni gözdesi olma yolunda ilerleyen Soğanlı Vadisi, hem doğaseverleri hem de macera tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Etkinlikte, paramotor pilotu Nurettin Gökkaya trike ile 5 bin metre irtifaya ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Ağustos ayının sonunda Ağrı Dağı'nda dünyanın en yüksek irtifasına çıkan paramotor pilotu olarak dünya rekoru kıran Nurettin Hoca, Soğanlı'daki uçuşuyla da büyük beğeni topladı.

Organizasyon, köy derneği tarafından köydeki gençlere yeni istihdam kapıları açmak ve turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe, paramotor pilotları Nurettin Gökkaya, Sefa Çalış, Necdet Çelik, Mevlüt Başar, Uğur Bolsucu ve Fatih Bahçivan katıldı. Uçuşlarda ayrıca 2 yedek paramotor da hazır bulunduruldu.