Slovenya Kazakistan maçı hangi kanalda? Slovenya Kazakistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Slovenya Kazakistan maçı hangi kanalda? Slovenya Kazakistan UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Slovenya Kazakistan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Slovenya Kazakistan maçını hangi kanal veriyor? İşte Slovenya Kazakistan maçı yayın bilgisi haberimizde...

SLOVENYA KAZAKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya Kazakistan maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Slovenya Kazakistan maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Slovenya Kazakistan maçını şifresiz izleyebilecekler.

SLOVENYA KAZAKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovenya Kazakistan maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

SLOVENYA KAZAKİSTAN İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Slovenya Kazakistan maçı 11'leri henüz belli olmadı.

SLOVENYA KAZAKİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slovenya Kazakistan maçı, Podgorica'da, Pod Goricom Stadyumu'nda oynanacak.