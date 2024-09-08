Slovakya Azerbaycan arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Slovakya Azerbaycan CANLI izle! Slovakya Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir?

SLOVAKYA AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovakya ile Azerbaycan arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

SLOVAKYA AZERBAYCANMAÇI SAAT KAÇTA?

Slovakya Azerbaycan Maçı, 08 Eylül Pazar günü oynanacak. Slovakya Azerbaycan Maçı, saat 19.00'da başlayacak.

SLOVAKYA AZERBAYCAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slovakya Azerbaycan maçı Kosice'da, Košická futbalová arén Stadyumu'nda oynanacak.