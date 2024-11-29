Slavia Prag Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Slavia Prag Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?
Slavia Prag Fenerbahçe maçı 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 8'e yükseltti.
SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN
Slavia Prag Fenerbahçe maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Slavia Prag Fenerbahçe maçı saat 23.00'te aşlayacak.
SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Slavia Prag Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.
SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Slavia Prag Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Slavia Prag Fenerbahçe maçı Prag'da, Fortuna Arena Stadyumu'nda oynanacak.