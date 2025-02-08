SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HD İZLE! 8 Şubat Sivasspor-Beşiktaş maçı saat kaçta? CANLI YAYIN LİNKİ!

Trendyol Süpe Ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek karşılaşmalardan biri olarak öne çıkan Sivasspor - Beşiktaş maçı dikkatleri üzerine topladı. Peki, futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, merak edilen tüm detaylar...

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

8 Şubat 2025 Cumartesi günü oynanacak olan bu kritik karşılaşma, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Sivasspor Beşiktaş maçı

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Saat 19.00 itibariyle ekranlara taşınan bu büyük heyecan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip ediliyor.

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