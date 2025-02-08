SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HD İZLE! 8 Şubat Sivasspor-Beşiktaş maçı saat kaçta? CANLI YAYIN LİNKİ!
Sivasspor-Beşiktaş maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Futbolseverler bu kritik mücadelenin canlı yayın bilgilerini, başlama saatini ve yayın kanalını merak ediyor. Peki, 8 Şubat Sivasspor-Beşiktaş maçı saat kaçta başlıyor, nerede yayınlanacak? İşte, Sivasspor-Beşiktaş maçı canlı yayın linki ve detaylar…
Trendyol Süpe Ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek karşılaşmalardan biri olarak öne çıkan Sivasspor - Beşiktaş maçı dikkatleri üzerine topladı. Peki, futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, merak edilen tüm detaylar...
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
8 Şubat 2025 Cumartesi günü oynanacak olan bu kritik karşılaşma, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Saat 19.00 itibariyle ekranlara taşınan bu büyük heyecan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip ediliyor.