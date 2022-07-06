En şanslı gün olarak kabul edilen Sirius güneş kavuşumu gökyüzünde çıplak gözle görülebilecek. Sirius Güneş kavuşumu 6 Temmuz 2022 ikindi vakti gerçekleşecek. Sirius Güneş kavuşumu 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak. Peki, Sirius Güneş kavuşumu 2022 saat kaçta olacak, Sirius Yıldızı kavuşumu ne zaman görülecek? Sirius güneş kavuşumunda ne yapılır? İşte detaylar haberimizde...

SİRİUS YILDIZI GÜNEŞ KAVUŞUMU 2022 SAAT KAÇTA?

6 Temmuz Çarşamba günü saat 16:16'de gerçekleşecek

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMUNDA NE YAPILIR, NASIL DİLEK TUTULMALI?

Sirius Güneş Kavuşumu'nun olduğu günü yılın en şanslı günü olarak kabul eder ve bugün, astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini ifade eder.

Kavuşum anında yoğunlaşıp güzel dileklerde bulunabilir, inancınıza göre dua edebilir veya meditasyon yapabilirsiniz.

Kavuşum zamanı gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zaman olarak bilinir.

Tütsü yakmak, mavi giymek, meditasyon yapmak ve gözlerinizi kapatıp büyük hayaller kurmak da tam 6 Temmuz'da yapılabilecek arınma ritüellerindendir. Negatif kişilerden arının. Dileklerinizin kabulüyle birlikte 1 yıllık kaderinizin yazılacağına inanılan bu günde, en güzelini kendiniz ve tüm insanlık için isteyin.

Kur'an-ı Kerim'de Necm Suresi 49.ayette geçer. 49.Ayet: "Ve Şi'ranın Rabbi de O'dur."

Amerikanın kurulma anı gücüne, başarısına ve kudretine inanıldığı için, özellikle Güneş Sirius kavuşumu gününe denk getirilmiştir.

Afrika kabilesi Dogon'lar atalarının Sirius'tan geldiğine inanmaktadırlar.

Köpek takımyıldızında olduğundan, tüm ezoterik kaynaklardaki kurt sembolü Sirius ile bağlantılıdır.

Güneş'imizin RA'sı, eski Mısır tapınaklarındaki "Horos'un Gözü" diye nitelendirilir.

SİRİUS YILDIZI NEDEN ÖNEMLİ?

Sirius onur, zenginlik, güç, başarı, liderlik ve şans vermektedir. Doğum haritalarınızda özellikle 14 derece Yengeç'te bir gezegeniniz var ise veya Yükselen (ASC), DSC,IC,MC gibi noktalara denk geliyorsa, hayatınızda önemli pozisyonlara gelir, toplumsal güçlü rolleriniz ve misyonlarınız olur…

Güneş-Sirius kavuşumu bir yıllık kadersel döngünüzü belirleyeceğine inanılıyor!

Güneş-Sirius kavuşumu her yıl 4-6 Temmuz arasına denk gelmektedir. Bu yıl ise 6 Temmuz gününde kavuşum gerçekleşecek.

Güneş gezegenimizde her daim yol gösterici olarak nitelendirilmiştir. Sirius gibi önemli bir yıldızla kavuştuğu gün illa kader baştan yazılır mı bilemeyiz ancak gelecekte nasıl bir hayat istiyorsunuz? Bunun hayallerini kurabilir, amaçlarınıza nasıl ulaşabilirsiniz? Bunların aksiyonlarını belirleyebilirsiniz.

Evren cesur olanları her zaman destekler!

Evrensel sistem içerisinde yalnız olmadığınızı, zaman ve yaşam döngüsünün farklı düzlemlerde farklı algılandığını unutmayın!

6 Temmuz günü, dilekler dileyebilir, meditasyon yapabilir, dua edebilirsiniz. En azından kendinizle beş dakika bile olsa kalmaya özen gösterin!

İç sesiniz ve kalbiniz daima pusulanız olsun!

Şans, bolluk, bereket, aşk, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Hayatta her neye ihtiyaç duyuyor ve en çok neyi istiyorsanız sizinle olsun!