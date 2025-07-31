Temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki yolculuğuna tanıklık etmek isteyen taraftarlar, Shakhtar Donetsk – Beşiktaş maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı ve hangi kanaldan canlı izlenebileceği merak konusu oluyor. Peki, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı nasıl izlenir, şifresiz mi?

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI NASIL İZLENİR?

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Bondar, Pedrinho, Matviyenko, Konoplia, Gomes, Sudakov, Ocheretko, Eguinaldo, Kevin, Alisson.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Rashica, Demir Ege, Mario, Rafa Silva, Semih, Abraham.

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