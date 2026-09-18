SGK 2025 verileri: Prim gün sayısı ücret seviyesine göre değişiyor

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2025 yılı istatistiklerine göre, asgari ücret üzerinden primi ödenen sigortalıların aylık ortalama prim gün sayısı daha düşük kalıyor; ücret seviyesi yükseldikçe bu sayı 30 güne yaklaşıyor.

SGK'ya bildirilen tüm sigortalılar esas alındığında ise primlerin ortalama 25 gün üzerinden ödendiği, yani ayda ortalama 5 günlük eksik bildirim bulunduğu görülüyor. Bu veriler, eksik gün bildiriminin kayıt dışılıkla mücadelede yakından izlenmesi gereken bir alan olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi