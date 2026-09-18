SGK 2025 verileri: Prim gün sayısı ücret seviyesine göre değişiyor

SGK 2025 verileri: Prim gün sayısı ücret seviyesine göre değişiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SGK'nın 2025 istatistiklerine göre, asgari ücret üzerinden primi ödenen sigortalıların ortalama prim gün sayısı daha düşük; ücret seviyesi yükseldikçe bu sayı 30 güne yaklaşıyor. Tüm sigortalılarda ortalama prim 25 gün.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2025 yılı istatistiklerine göre, asgari ücret üzerinden primi ödenen sigortalıların aylık ortalama prim gün sayısı daha düşük kalıyor; ücret seviyesi yükseldikçe bu sayı 30 güne yaklaşıyor.
SGK'ya bildirilen tüm sigortalılar esas alındığında ise primlerin ortalama 25 gün üzerinden ödendiği, yani ayda ortalama 5 günlük eksik bildirim bulunduğu görülüyor. Bu veriler, eksik gün bildiriminin kayıt dışılıkla mücadelede yakından izlenmesi gereken bir alan olduğunu ortaya koyuyor.
Kaynak: Haber Merkezi