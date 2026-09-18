Haberler

SGK 2025 verileri: Prim gün sayısı ücret seviyesine göre değişiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SGK 2025 verileri: Prim gün sayısı ücret seviyesine göre değişiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SGK'nın 2025 istatistiklerine göre, asgari ücret üzerinden primi ödenen sigortalıların ortalama prim gün sayısı daha düşük; ücret seviyesi yükseldikçe bu sayı 30 güne yaklaşıyor. Tüm sigortalılarda ortalama prim 25 gün.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2025 yılı istatistiklerine göre, asgari ücret üzerinden primi ödenen sigortalıların aylık ortalama prim gün sayısı daha düşük kalıyor; ücret seviyesi yükseldikçe bu sayı 30 güne yaklaşıyor.

SGK'ya bildirilen tüm sigortalılar esas alındığında ise primlerin ortalama 25 gün üzerinden ödendiği, yani ayda ortalama 5 günlük eksik bildirim bulunduğu görülüyor. Bu veriler, eksik gün bildiriminin kayıt dışılıkla mücadelede yakından izlenmesi gereken bir alan olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
'Neyin kafasını yaşadığı anlaşılamadı' ifadeli savcılık kararı iddiasına soruşturma

Savcı kararında yazdı denildi, yalan çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig'den sürpriz teklif

Yine dört ayağının üstüne düştü
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında

Savcı odasındaki fotoğraflarıyla gündeme gelmişti! Gözaltına alındı
Prenses Diana'nın kardeşinin yazdığı kitap piyasaya çıkmadan çalındı; tartışmalar büyüyor

Kraliyetin istemediği kitap daha çıkmadan çalındı!
Narin Güran'ın babasından adalet yürüyüşü kararı! Diyarbakır'dan Cumhurbaşkanlığı'na yürüyecek

Narin'in babası kızı için yola çıkıyor! Diyarbakır'dan Ankara'ya
Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et

Erdoğan'a skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı

Aras Bulut İynemli ve Rapçi Sefo dahil 15 ünlü isim gözaltına alındı
Kırıkkale'de trafik kazasına müdahale eden polis, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu

Kazaya müdahale eden trafik polisi şehit oldu