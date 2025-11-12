Haberler

Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetime verdiği rapor doğrultusunda Çek sol bek David Jurasek ile yolların ayrılmasını kesin olarak istedi. Deneyimli hoca, ocak ayında sol bek pozisyonuna yeni bir ismin transfer edilmesini talep etti.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımdan gönderilecek isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

İLK YOLCU DAVID JURASEK

Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetime verdiği rapor doğrultusunda sezon başında takıma transfer edilen Çek sol bek oyuncusu David Jurasek'i takımda istemediğini ve yolların ayrılmasını kesin olarak istedi. Yönetimin de onay vermesi halinde deneyimli oyuncudan kendisine kulüp bulması istenecek.

DEVRE ARASINDA TAKVİYE

David Jurasek'in yanı sıra Rangers'tan transfer edilen Rıdvan Yılmaz'ın performansı da Sergen Yalçın'ı memnun etmedi. Bu doğrultuda deneyimli hoca, siyah-beyazlı yönetimden ocak ayında sol bek pozisyonuna yeni bir ismin transfer edilmesini istedi.

Fatih Kocatürk
Futbol

