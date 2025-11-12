Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetime verdiği rapor doğrultusunda Çek sol bek David Jurasek ile yolların ayrılmasını kesin olarak istedi. Deneyimli hoca, ocak ayında sol bek pozisyonuna yeni bir ismin transfer edilmesini talep etti.
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, David Jurasek'in takımdan ayrılmasını istedi.
- Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ocak ayında sol bek pozisyonuna yeni bir oyuncu transfer edilmesini talep etti.
Süper Lig devi Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımdan gönderilecek isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.
İLK YOLCU DAVID JURASEK
Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetime verdiği rapor doğrultusunda sezon başında takıma transfer edilen Çek sol bek oyuncusu David Jurasek'i takımda istemediğini ve yolların ayrılmasını kesin olarak istedi. Yönetimin de onay vermesi halinde deneyimli oyuncudan kendisine kulüp bulması istenecek.
DEVRE ARASINDA TAKVİYE
David Jurasek'in yanı sıra Rangers'tan transfer edilen Rıdvan Yılmaz'ın performansı da Sergen Yalçın'ı memnun etmedi. Bu doğrultuda deneyimli hoca, siyah-beyazlı yönetimden ocak ayında sol bek pozisyonuna yeni bir ismin transfer edilmesini istedi.