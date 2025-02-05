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Sergen Yalçın'ın kardeşi kim? Gürsoy Yalçın kimdir?

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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti. Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Peki, Sergen Yalçın'ın kardeşi kim? Gürsoy Yalçın kimdir?

Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti. Gürsoy Yalçın uzun süredir kanser tedavisi görmekteydi. Sergen Yalçın tarafından yapılan açıklamalarda, Gürsoy Yalçın'ın yaklaşık 2,5 yıldır hastalıkla mücadele ettiği, son dönemde durumunun kötüleştiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edilmişti. Sergen Yalçın'ın kardeşi kim? Gürsoy Yalçın kimdir?

BEŞİKTAŞ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Beşiktaş yaptığı paylaşımda, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın kardeşi kim? Gürsoy Yalçın kimdir?

GÜRSOY YALÇIN'IN HAYATI

Sergen Yalçın'ın küçük kardeşi Gürsoy Yalçın, ağabeyi gibi futbol dünyasının içinde olan bir kişiydi. 1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş'ta profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor'da forma giydi. 2001 yılında futbolu bıraktı. Futbol kariyerine son verdikten sonra scout (oyuncu gözlemcisi) olarak çalışmaya başladı.

Sergen Yalçın'ın kardeşi kim? Gürsoy Yalçın kimdir?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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