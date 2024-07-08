Serdar Aziz Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Serdar Aziz Fenerbahçe'den neden ayrıldı, ne oldu?

Fenerbahçeli taraftarlar Serdar Aziz'in Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, transfer görüşmeleri yapmak için Avusturya kampından ayrıldı. Peki, Serdar Aziz Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Serdar Aziz Fenerbahçe'den neden ayrıldı, ne oldu? Detaylar haberimizde...

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, transfer görüşmeleri yapmak için sarı-lacivertlilerin Avusturya kampından ayrıldı.

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE'DEN NEDEN AYRILDI?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.