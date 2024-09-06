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Semih Kılıçsoy neden yok? Semih milli takımda yok mu, neden oynamıyor, yedek mi?

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Semih Kılıçsoy Galler maçında yok mu, neden oynamıyor, kadroda var mı yok mu merak ediliyor. Türkiye A Milli Takımı'nın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'u Galler Türkiye maçında göremeyenler Semih Kılıçsoy neden yok merak etti. Peki, Semih Kılıçsoy neden yok? Semih milli takımda yok mu, neden oynamıyor, yedek mi?

Semih Kılıçsoy Galler maçında neden yok? Semih Kılıçsoy Galler maçında yok mu, neden oynamıyor, kadroda var mı yok mu merak ediliyor. Türkiye A Milli Takımı'nın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'u Galler Türkiye maçında göremeyenler Semih Kılıçsoy neden yok merak etti. Peki, Semih Kılıçsoy neden yok? Semih milli takımda yok mu, neden oynamıyor, yedek mi? Detaylar...

SEMİH KILIÇSOY NEDEN YOK?

Semih Kılıçsoy antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Galler maçı kadrosunda yer almıyor. A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye'nin aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

SEMİH KILIÇSOY SAKAT MI?

Sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy sakatlık nedeniyle Milli Takım'da yer almıyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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