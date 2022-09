Scientology, Amerikalı bilimkurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından geliştirilen bir tarikat ve buna bağlı uygulamaların bulunduğu bir inanç akımı. Scientology Tarikatı nedir? Scientology Tarikatı nasıl ortaya çıktı? Scientology Tarikatı neye inanır, dini inancı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Scientology Tarikatı nedir? Scientology Tarikatı nasıl ortaya çıktı? Scientology Tarikatı neye inanır, dini inancı nedir? Detaylar haberimizdedir…

SCİENTOLOGY TARİKATI NEDİR?

Scientology, Amerikalı bilimkurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından geliştirilen bir tarikat ve buna bağlı uygulamaların bulunduğu bir inanç akımı. Başlarda Hubbard tarafından kişisel gelişim için hazırlanan bir felsefe iken daha sonra bir dinî akıma dönüşmüştür. Scientology, Scientology Kilisesi'nin dinini tanıtmak ve yaymak için kullanılmaya çalışılmaktadır.

SCİENTOLOGY TARİKATI NEYE İNANIR?

Bundan 175 milyon yıl önce hüküm süren galaktik bir konfederasyonun lideri Xenu isimli varlık anlaşmazlık yaşadığı milyarlarca varlığı Dünya'ya göndererek Hawaii yakınlarında bir yanardağa attırmıştır. Günümüzde insanları yaşadığı acı ve sıkıntıların kaynağı, hâlen yeryüzünde olan o varlıkların ruhlarıdır. Bu ruhlara İngilizce: thetan denmektedir. Scientology'ye göre insanlar bu ruhların manevî baskısından kurtulunca gerçek mutluluğa kavuşacaklardır. Scientology üyeleri, insan ruhunu arındırmak ve vücudun bir köşesinde barındırmak için çeşitli yöntemler geliştirdiklerini iddia ederler. Bu yöntemlere İngilizce: dianetics adını verirler. Hollywood yıldızlarından Tom Cruise ve John Travolta bu akımın içinde yer almaktadırlar.

SCİENTOLOGY TARİKATI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

20. yüzyılda ortaya çıkan pek çok inanç akımında olduğu gibi Scientology Kilisesi de ortaya çıktığı günden itibaren pek çok tartışmaya konu olmuştur. A.B.D, Birleşik Krallık, Kanada Fransa ve Almanya gibi çok sayıda ülkede hükûmet ve polisle çatışan hareket; aynı zamanda hükûmetler, organizasyonlar ve fertler hakkında açtığı çok sayıda dava ile en saldırgan akımlardan biri olmuştur.

Çok sayıda ülkeden çok sayıda gazeteci; mahkeme ve hükûmet organı tarafından hazırlanan çeşitli raporlarda Scientology Kilisesi'nin kendisini eleştirenleri taciz eden ve üyelerini acımasız bir şekilde sömüren, prensip sahibi olmayan bir ticarî teşebbüs olarak nitelendirmiştir. Time dergisi; 1991 yılında yayınladığı "The Thriving Cult of Greed and Power" başlıklı bir makalede Scientology'yi "üyelerine ve eleştirmenlerine mafyavârî biçimde gözdağı vererek hayatta kalan, son derece kârlı bir küresel dolandırıcılık" olarak nitelemiştir.

SCİENTOLOGY TARİKATI DİNİ İNANCI NEDİR?

Scientology, A.B.D. başta olmak üzere birçok ülkede ayrı bir din olarak kabul edilmiştir. Scientology 1990'lı yıllardan sonra daha da ünlenmeye başlamıştır. Scientology yetişkin çizgi komedi dizisi South Park'ın "Trapped in the Closet" adlı, 16 Kasım 2005 tarihli bölümüne konu olmuştur. South Park'ın Scientology'yi alaya alması üzerine Chef'i seslendiren Isaac Hayes, Scientology'ye bağlı bulunması ve saygısızlık yapıldığını düşünmesi gerekçesiyle diziyle yollarını ayırmıştır.

Scientology 1950'li yıllardan sonra Dünya'yı saran UFO dinlerine (Aetherius Society, Raëlism vb) benzetilebilir. ABD'de yaygın ve güçlü bir yapılanması bulunmasına karşın Avrupa'da özellikle Almanya'da tehlike olarak görülen Scientology'ye karşı sert tedbirler alınmaktadır.