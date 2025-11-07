Sarıyer - Vanspor CANLI (ŞİFRESİZ) MAÇ İZLE! Sarıyer - Vanspor hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında futbol heyecanı dorukta! Sarıyer - Vanspor canlı (şifresiz) maç izle! fırsatı, ligde zirve mücadelesini yakından takip etmek isteyen futbolseverler için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, Sarıyer - Vanspor hangi kanalda? ve Sarıyer - Vanspor maçı ne zaman saat kaçta? sorularının yanıtları da merak konusu! Sarıyer - Vanspor canlı izleme linki var mı? Detaylar...

SARIYER - VANSPOR CANLI (ŞİFRESİZ) MAÇ İZLE!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında futbolseverleri heyecanlandıracak kritik bir mücadele sahne alıyor: Sarıyer - Vanspor karşılaşması. Zirve mücadelesine doğrudan etki edecek bu mücadele, her iki takımın taraftarları için büyük önem taşıyor. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, futbol tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.

Futbolseverler, Sarıyer - Vanspor canlı (şifresiz) maç izle! fırsatını araştırırken, maçın yayın bilgilerini ve saatini önceden bilmek istiyor. Bu nedenle, bu rehberde maçın tüm detaylarını, hangi kanaldan izlenebileceğini ve tarih-saat bilgilerini bulabilirsiniz.

SARIYER - VANSPOR HANGİ KANALDA?

Sarıyer ile İ.A. Vanspor FK arasındaki bu önemli karşılaşma, farklı yayın seçenekleriyle izleyiciye ulaşacak. Trendyol 1. Lig maçları için özellikle şifresiz yayın seçenekleri ön plana çıkıyor.

TRT Spor : Şifresiz yayın imkanı sunuyor, bu sayede tüm futbolseverler ücretsiz olarak maçı canlı takip edebilir.

Tabii (Tabiispor): Dijital platform üzerinden yayın yapacak. Şifreli ya da şifresiz seçenek platforma göre değişebilir.

beIN Sports MAX 1: Şifreli yayın ile futbolseverlere ulaşacak ve Trendyol 1. Lig yayın hakları kapsamında izlenebilecek.

Özetle, Sarıyer - Vanspor maçını en kolay ve şifresiz şekilde izlemek isteyenler için TRT Spor ve Tabii platformu ilk tercih olarak öne çıkıyor. Özellikle şifresiz yayın arayanlar için bu seçenekler kaçırılmaması gereken fırsatlar sunuyor.

SARIYER - VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de Sarıyer - Vanspor maçı ne zaman saat kaçta sorusudur. 2025 Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak bu kritik mücadele:

Tarih: 7 Kasım 2025, Cuma

Saat: 14:30

Stadyum: Yusuf Ziya Öniş Stadyumu

Bu bilgiler ışığında, taraftarlar maç öncesinde stadyumda yerini alabilir veya evlerinden, dijital platformlardan maçı canlı izleyebilir. Özellikle haftaiçi olması nedeniyle, yayın saatinin net olarak bilinmesi, planlamayı kolaylaştırıyor.