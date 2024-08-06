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Santarelli kimdir? Milli kadın voleybol takımı antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında ve nereli?

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Milli kadın voleybol takımımızın başarılı antrenörü Daniele Santarelli'nin kim olduğu merak ediliyor. A Milli Takım Kadın Voleybol antrenörü Santarelli'nin yaşı, nereli olduğu ve kariyeri hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

2021 yılında, Türkiye'nin milli kadın voleybol takımının başına geçmiştir. Santarelli'nin liderliğinde, Türkiye milli takımı uluslararası alanda önemli başarılar elde etmiştir. Santarelli'nin kim olduğu merak ediliyor. Daniele Santarelli'nin kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Santarelli kimdir? Milli kadın voleybol takımı antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında ve nereli?

SANTARELLI KİMDİR?

Daniele Santarelli, 8 Haziran 1981 Foligno doğumlu İtalyan voleybol antrenörüdür. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalyan Imoco Volley kulübünün baş antrenörü olarak görev yapmaktadır.

Santarelli kimdir? Milli kadın voleybol takımı antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında ve nereli?

SANTARELLI HAYATI VE KARİYERİ

Daha önce Sırbistan kadın milli takımı çalıştırmış ve 2022'de dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Imoco Volley ile de pek çok kez lig şampiyonluğu ve kupa kazandı.

Santarelli ülkesinde ikinci lig (Serie B) takımları Foligno, Vicenza, Legnago ve Terracina'da libero olarak oynadı.

İtalya'da Snoopy Pesaro, Urbino Volley ve Robursport Pesaro gibi takımlarda antrenör olarak yer aldı. Şu anda İtalya Serie A1 takımı Imoco Valley'in baş antrenörü olarak görev yapmaktadır.

Santarelli Imoco Valley'in başında bulunduğu dönemde takımla dört lig şampiyonluğu (2015, 2018, 2019 ve 2021), 3 İtalya Kupası (2017, 2020 ve 2021) ile 4 İtalya Süper Kupası (2017, 2020, 2021) kazandı. Ayrıca uluslararası arenada bir kez Dünya Kulüpler Şampiyonası (2019) kazandı.

Santarelli, 2018 yazında Hırvatistan kadın millî voleybol takımının baş antrenörlüğünü üstlendi ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar görev yaptı. Santarelli Hırvatistan'la Avrupa Ligi'nde iki gümüş madalya kazandı. 2022 yılında Sırbistan kadın takımının başına geçti. Aynı yıl FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde bronz madalya ve Polonya ile Hollanda'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğu elde etti.

2023 yılı başlarında Türkiye kadın millî voleybol takımının baş antrenörlüğüne getirildi. Takımıyla 2023 Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı.

3 Eylül 2023 tarihinde Belçika'nın Brüksel şehrinde düzenlenen 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye kadın millî voleybol takımı ile şampiyonluğu elde etti ve altın madalya kazandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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